Шевченко об украинских футболистах в Европе: Важно, чтобы они продолжали играть

Бывший игрок и тренер сборной Украиныпризвал украинских футболистов продолжать играть ради страны.

«Украина независима всего 30 лет. Мы только-только стали независимы, когда я начал играть в футбол. Я всегда гордился тем, что я украинец, с первого дня и до сих пор. Никто другой не будет нам ничего диктовать.

Я всегда говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь ради своей страны. Это отличный посыл. Мир спорта очень сплочен. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук — очень важно, чтобы они продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю их.

Мы едины. Это мое послание — сыграй свою роль. Делайте все, что можете. Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки.

Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», — сказал Шевченко Daily Mail.