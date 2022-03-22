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    Шевченко об украинских футболистах в Европе: Важно, чтобы они продолжали играть

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    Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал украинских футболистов продолжать играть ради страны.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Украина независима всего 30 лет. Мы только-только стали независимы, когда я начал играть в футбол. Я всегда гордился тем, что я украинец, с первого дня и до сих пор. Никто другой не будет нам ничего диктовать.

    Я всегда говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь ради своей страны. Это отличный посыл. Мир спорта очень сплочен. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук — очень важно, чтобы они продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю их.

    Мы едины. Это мое послание — сыграй свою роль. Делайте все, что можете. Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки.

    Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», — сказал Шевченко Daily Mail.

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