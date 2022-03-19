Невилл назвал идеального тренера для «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»считает, что руководству клуба надо приложить максимум усилий для того, чтобы команду возглавил наставник «Атлетико»

«Симеоне — фантастический тренер, жесткий в своем подходе к игре во всех отношениях.

"Манчестер Юнайтед" нужен сильный тренер. "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, способный конкурировать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, и клубу нужен кто-то на боковой линии, с кем они будут чувствовать себя на одном уровне.

Я верю, что Симеоне добьется этого», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее на этой неделе «Атлетико» одержал гостевую победу над «МЮ» (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти туров.