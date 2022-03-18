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    Клеман: «Монако» не хватило креативных решений вблизи ворот соперника

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    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Брагой» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Монегаски по сумме двух встреч вылетели из турнира, так как в гостях проиграли 0:2.

    Филипп Клеман
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    Филипп Клеман

    «Мотивация присутствовала, но надежда была немного потеряна после того, как "Брага" повела в счете по ходу первого тайма. У нас были возможности добиться лучшего результата, это точно. В ситуации, когда нужно отыграть два мяча, требуется забивать с первых минут.

    Нам не удалось сделать этого в первом тайме, а после их гола темп игры немного пошел на спад. После перерыва мы создали несколько опасных моментов, но соперник грамотно оборонялся. После гола Акселя у команды открылось второе дыхание, но было уже слишком поздно. Нужно будет проанализировать эту встречу, чтобы вернуться на тропу успеха.

    Нам не хватило креативных решений вблизи ворот соперника в матче с командой, которая сыграла в крайне оборонительный футбол и имела преимущество в два мяча после первого матча. Есть один статистический показатель, который говорит сам за себя: Гильермо Марипан, несмотря на то что он защитник, больше всех отправлял мяч в штрафную соперника.

    Игроки "Браги" сыграли очень компактно в центре обороны, им было сложно что-то противопоставить даже за счет игры через фланги», — цитирует Клемана пресс-служба клуба.

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