В 23:00 17.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Партизан» — «Фейеноорд» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Партизан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фейеноорд»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фейеноорд — Партизан.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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