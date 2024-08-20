Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Энцо Куако в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет 20 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Куако, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Для Аслана американский мэйджор будет едва ли не последней возможностью спасти сезон, который пошел под откос из-за неприятной травмы колена.

В прошлом году Карацев дошел на US Open до третьего круга, поэтому теперь ему придется защищать 100 очков. В его случае это немало — без них он сразу же окажется за пределами топ-100.

Но о третьем круге пока слишком рано думать — впереди тяжелейшая квалификация.

Недавние результаты Карацева не могут не вызывать тревогу. На прошлой неделе он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину во втором круге «челленджера» в Кэри.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монреале Карацев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации.

В текущем сезоне Аслан провел 14 матчей, в которых одержал всего лишь три победы.

Куако

Энцо в двух предыдущих сезонах прошел квалификацию на американском мэйджоре, но при этом не выиграл ни одного матча в основной сетке.

Но сам факт того, что он два года подряд проходил тяжелейший отбор из трех матчей, заслуживает внимания.

Но также стоит отметить, что в в текущем сезоне Куако провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Лучшим результатом Куако на харде в 2024-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» в Новой Каледонии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Куако букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: к сожалению, мы не верим в Аслана. Да, ему достался не самый серьезный соперник, всего лишь 197-я ракетка мира. Но он и сам в последнее время совершенно не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: победа Куако за 3.34.