Аслан Карацев
Энцо Куако (Франция)
Карацев
Для Аслана американский мэйджор будет едва ли не последней возможностью спасти сезон, который пошел под откос из-за неприятной травмы колена.
В прошлом году Карацев дошел на US Open до третьего круга, поэтому теперь ему придется защищать 100 очков. В его случае это немало — без них он сразу же окажется за пределами топ-100.
Но о третьем круге пока слишком рано думать — впереди тяжелейшая квалификация.
Недавние результаты Карацева не могут не вызывать тревогу. На прошлой неделе он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину во втором круге «челленджера» в Кэри.
На «Мастерсе» в Монреале Карацев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации.
В текущем сезоне Аслан провел 14 матчей, в которых одержал всего лишь три победы.
Куако
Энцо в двух предыдущих сезонах прошел квалификацию на американском мэйджоре, но при этом не выиграл ни одного матча в основной сетке.
Но сам факт того, что он два года подряд проходил тяжелейший отбор из трех матчей, заслуживает внимания.
Но также стоит отметить, что в в текущем сезоне Куако провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Лучшим результатом Куако на харде в 2024-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» в Новой Каледонии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Куако букмекеры предлагают за 3.34.
Прогноз: к сожалению, мы не верим в Аслана. Да, ему достался не самый серьезный соперник, всего лишь 197-я ракетка мира. Но он и сам в последнее время совершенно не впечатляет.
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Рекомендуемая ставка: победа Куако за 3.34.