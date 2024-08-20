2-й таймДинамо Махачкала — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернард Бериша«Динамо» Махачкала — «Ахмат». Онлайн Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 19:36
    • «Рубин» переиграл «Акрон»
  • 21:23
    • «Аталанта» разгромила «Лечче» в Серии А
    Все новости спорта

    Карацев проиграет на старте квалификации US Open?

    Карацев — Куако. Ставка (к. 3.34) и прогноз на US Open 20 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Аслан Карацев Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open
    Прогноз и ставки на Карацев — Куако
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Энцо Куако в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет 20 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Куако, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины. Квалификация 20 Августа 2024 года

    Аслан Карацев

  • Россия
    •  Аслан Карацев 18:00 Энцо Куако (Франция)

    Энцо Куако (Франция)

  • US Open. Мужчины. Квалификация
    •

    Карацев

    Для Аслана американский мэйджор будет едва ли не последней возможностью спасти сезон, который пошел под откос из-за неприятной травмы колена.

    В прошлом году Карацев дошел на US Open до третьего круга, поэтому теперь ему придется защищать 100 очков. В его случае это немало — без них он сразу же окажется за пределами топ-100.

    Но о третьем круге пока слишком рано думать — впереди тяжелейшая квалификация.

    Недавние результаты Карацева не могут не вызывать тревогу. На прошлой неделе он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину во втором круге «челленджера» в Кэри.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монреале Карацев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом раунде квалификации.

    В текущем сезоне Аслан провел 14 матчей, в которых одержал всего лишь три победы.

    Куако

    Энцо в двух предыдущих сезонах прошел квалификацию на американском мэйджоре, но при этом не выиграл ни одного матча в основной сетке.

    Но сам факт того, что он два года подряд проходил тяжелейший отбор из трех матчей, заслуживает внимания.

    Но также стоит отметить, что в в текущем сезоне Куако провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лучшим результатом Куако на харде в 2024-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» в Новой Каледонии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Куако букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: к сожалению, мы не верим в Аслана. Да, ему достался не самый серьезный соперник, всего лишь 197-я ракетка мира. Но он и сам в последнее время совершенно не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа Куако за 3.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Кориа — Штрикер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Комесана — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хатайспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эюпспор — Бодрумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Эштрела — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карле — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Андреева — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бавария — Грассхоппер
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Карацев — Куако. Ставка (к. 3.34) и прогноз на US Open 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Карацев — Куако, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.34
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры