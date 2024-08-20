Баэс
Себастьян — действующий чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме. В прошлом году он сначала сенсационно взял титул в одном из главных городов Северной Каролины, а потом прошел два раунда на US Open.
Интересно, что в решающем матче аргентинец тогда одержал уверенную победу над чехом Иржи Легечкой.
В текущем сезоне Баэс до сих пор провел на харде десять матчей — одержал четыре победы и потерпел шесть поражений.
На прошлой неделе 23-летний Баэс прошел один раунд на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Маркоса Гирона, после чего уступил Джордану Томпсону.
Чорич
Главная задача Борны на ближайшие несколько месяцев — не выпасть из топ-100.
Эту неделю хорват начал в статусе всего лишь 87-й ракетки мира.
В конец июля Чорич провалил турниры в Атланте и Вашингтоне, не сумев пройти даже первый круг.
Зато на «Мастерсе» в Монреале бывшая десятая ракетка мира прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Дальше было поражение от первой ракетки мира Янника Синнера.
На «тысячнике» в Цинциннати Чорич уступил итальянцу Лоренцо Сонего в первом раунде квалификации.
В Уинстон-Сейлеме Чорич начал с уверенной победы над индийцем Сумитом Нагалом (6:4, 6:2). Естественно, этот результат сложно назвать показательным.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.08, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: Себастьян ведет 2-0 в личных встречах с Борной. Самое интересное, что аргентинец дважды обыграл хорвата на харде. В прошлом году Баэс сначала остановил Чорича в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме, а чуть позже на US Open.
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В принципе, еще одна победа Баэса над конкретно сдавшим Чоричем не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Баэса за 2.08.