Лилль
Славия П
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря четвертой позиции во французской Лиге 1 прошлого сезона.
Команда на четыре очка опередила своего ближайшего преследователя в лице «Ниццы», которая сыграет в основном раунде Лиги Европы.
Лилль — Славия П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на стартовый тур чемпионата Франции, клуб на выезде обыграл «Реймс» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Бенталеб и Умтити, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Лилль» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, с учетом класса соперников, хотя гости и имеют лучший игровой тонус.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и второй лучший снайпер в Лиге 1 прошлого сезона с 19 голами.
«Славия» Прага
Турнирное положение: «Славия» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона.
Команда на два очка отстала от ставшей чемпионом страны пражской «Спарты». В то же время, она опередила «Викторию» Пльзень на 15 баллов.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках нового розыгрыша чешского первенства клуб на своем поле обыграл «Теплице» (2:1).
Этот успех продлил победную серию пражан в шесть поединков, которые пришлись на отбор Лиги чемпионов и национальное первенство, где они занимают 3-е место с 13 очками в активе.
Не сыграют: травмированы — Змрзлый, Станек и Вичек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 19-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Славия» Прага ни разу не проиграла при 15 победах и четырех ничьих.
Томаш Хорый — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Лилля» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Славии» хотя бы одна команда не забивала
- в 19-ти последних матчах «Славия» не проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Славии» — в 4.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в шести их последних домашних поединках.
При этом в шести последних играх гости, которые считаются аутсайдером противостояния, неизменно забивали.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было именно так.
Ставка: «Лилль» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.17