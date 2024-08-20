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    «Лилль» напомнит «Славии» о неудачах

    «Лилль» — «Славия» Прага. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 августа 2024 года

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    Джонатан Дэвид
    Французский «Лилль» на своем поле примет «Славию» Прага в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 20 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Августа 2024 года

    Лилль

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лилль 22:00 Славия П

    Славия П

  • Прага
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря четвертой позиции во французской Лиге 1 прошлого сезона.

    Команда на четыре очка опередила своего ближайшего преследователя в лице «Ниццы», которая сыграет в основном раунде Лиги Европы.

    Лилль — Славия П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на стартовый тур чемпионата Франции, клуб на выезде обыграл «Реймс» со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Бенталеб и Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Лилль» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, с учетом класса соперников, хотя гости и имеют лучший игровой тонус.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды и второй лучший снайпер в Лиге 1 прошлого сезона с 19 голами.

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона.

    Команда на два очка отстала от ставшей чемпионом страны пражской «Спарты». В то же время, она опередила «Викторию» Пльзень на 15 баллов.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках нового розыгрыша чешского первенства клуб на своем поле обыграл «Теплице» (2:1).

    Этот успех продлил победную серию пражан в шесть поединков, которые пришлись на отбор Лиги чемпионов и национальное первенство, где они занимают 3-е место с 13 очками в активе.

    Не сыграют: травмированы — Змрзлый, Станек и Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 19-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Славия» Прага ни разу не проиграла при 15 победах и четырех ничьих.

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    Томаш Хорый — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лилля» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Славии» хотя бы одна команда не забивала

    • в 19-ти последних матчах «Славия» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.75, победа «Славии» — в 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в шести их последних домашних поединках.

    При этом в шести последних играх гости, которые считаются аутсайдером противостояния, неизменно забивали.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: «Лилль» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.17

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    «Лилль» — «Славия» Прага. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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