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    «Атлетико Минейро» сразу понесется в атаку

    «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо»
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    Халк
    21 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 21 Августа 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 03:30 Сан-Лоренсо

    Сан-Лоренсо

  • Буэнос-Айрес
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» сражается за высокие места в бразильском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Минейро» уже на 8 очков отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 21.

    Атлетико Минейро — Сан-Лоренсо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь уверенно. А вот первый матч с «Сан-Лоренсо» завершился паритетом (1:1).

    В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот до того «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Крузейро» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда не преуспевает в плане результатов. При этом дисквалификация Халка явно лишает креатива в атаке.

    Матчи против «Сан-Лоренсо» для команды традиционно складываются неудачно. В 3 очных поединках «Атлетико Минейро» потерпел 1 поражение при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 29 мячей в 21 поединках бразильской Серии А.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» нынче ходит в аутсайдерах аргентинского чемпионата. На текущий момент команда находится на 26 месте.

    Причем «Сан-Лоренсо» в 10 матчах своего чемпионата победил всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Сан-Лоренсо» проиграл «Боке Хуниорс» (2:3).

    До того команда дома сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (1:1). Ну а чуть ранее дома уступила «Атлетико Тукуману» (0:1).

    Вообще же, «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних матчах уступил 3 раза. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом потенциально «Сан-Лоренсо» явно способен бороться за высокие места в своем чемпионате, да и в Кубке Либертадорес можно пройти далеко.

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    Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Сан-Лоренсо» в среднем чуть больше гола за матч: 11 пропущенных мячей в 10 поединках чемпионата Аргентины.

    Причем «Сан-Лоренсо» явно не будет рисковать. Номинальные гости вполне логично будут рассчитывать на контратаки.

    Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и «Атлетико Минейро» для команды считается относительно удобным оппонентом.

    Статистика для ставок

    • Аргентинцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч

    • «Сан-Лоренсо» еще ни разу не проигрывал «Атлетико Минейро»

    • «Атлетико Минейро» не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 6.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.55.

    Прогноз: «Атлетико Минейро» нынче выглядит сильнее аргентинцев, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Атлетико Минейро» прерывать затянувшийся ничейный сериал.

    Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

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    «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22
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