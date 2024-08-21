Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» сражается за высокие места в бразильском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Атлетико Минейро» уже на 8 очков отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 21.
Атлетико Минейро — Сан-Лоренсо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь уверенно. А вот первый матч с «Сан-Лоренсо» завершился паритетом (1:1).
В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот до того «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Крузейро» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда не преуспевает в плане результатов. При этом дисквалификация Халка явно лишает креатива в атаке.
Матчи против «Сан-Лоренсо» для команды традиционно складываются неудачно. В 3 очных поединках «Атлетико Минейро» потерпел 1 поражение при 2 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 29 мячей в 21 поединках бразильской Серии А.
«Сан-Лоренсо»
Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» нынче ходит в аутсайдерах аргентинского чемпионата. На текущий момент команда находится на 26 месте.
Причем «Сан-Лоренсо» в 10 матчах своего чемпионата победил всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Сан-Лоренсо» проиграл «Боке Хуниорс» (2:3).
До того команда дома сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (1:1). Ну а чуть ранее дома уступила «Атлетико Тукуману» (0:1).
Вообще же, «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних матчах уступил 3 раза. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом потенциально «Сан-Лоренсо» явно способен бороться за высокие места в своем чемпионате, да и в Кубке Либертадорес можно пройти далеко.
Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Сан-Лоренсо» в среднем чуть больше гола за матч: 11 пропущенных мячей в 10 поединках чемпионата Аргентины.
Причем «Сан-Лоренсо» явно не будет рисковать. Номинальные гости вполне логично будут рассчитывать на контратаки.
Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и «Атлетико Минейро» для команды считается относительно удобным оппонентом.
Статистика для ставок
- Аргентинцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч
- «Сан-Лоренсо» еще ни разу не проигрывал «Атлетико Минейро»
- «Атлетико Минейро» не побеждал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 6.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.55.
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Прогноз: «Атлетико Минейро» нынче выглядит сильнее аргентинцев, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Атлетико Минейро» прерывать затянувшийся ничейный сериал.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53