21 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» сражается за высокие места в бразильском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» уже на 8 очков отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 21.

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Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь уверенно. А вот первый матч с «Сан-Лоренсо» завершился паритетом (1:1).

В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот до того «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Крузейро» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда не преуспевает в плане результатов. При этом дисквалификация Халка явно лишает креатива в атаке.

Матчи против «Сан-Лоренсо» для команды традиционно складываются неудачно. В 3 очных поединках «Атлетико Минейро» потерпел 1 поражение при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 29 мячей в 21 поединках бразильской Серии А.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» нынче ходит в аутсайдерах аргентинского чемпионата. На текущий момент команда находится на 26 месте.

Причем «Сан-Лоренсо» в 10 матчах своего чемпионата победил всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Сан-Лоренсо» проиграл «Боке Хуниорс» (2:3).

До того команда дома сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (1:1). Ну а чуть ранее дома уступила «Атлетико Тукуману» (0:1).

Вообще же, «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних матчах уступил 3 раза. Забила в этих поединках команда 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом потенциально «Сан-Лоренсо» явно способен бороться за высокие места в своем чемпионате, да и в Кубке Либертадорес можно пройти далеко.

Вот только команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Сан-Лоренсо» в среднем чуть больше гола за матч: 11 пропущенных мячей в 10 поединках чемпионата Аргентины.

Причем «Сан-Лоренсо» явно не будет рисковать. Номинальные гости вполне логично будут рассчитывать на контратаки.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и «Атлетико Минейро» для команды считается относительно удобным оппонентом.

Статистика для ставок

Аргентинцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч

«Сан-Лоренсо» еще ни разу не проигрывал «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» не побеждал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 6.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.55.

Прогноз: «Атлетико Минейро» нынче выглядит сильнее аргентинцев, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Атлетико Минейро» прерывать затянувшийся ничейный сериал.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53