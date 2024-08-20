Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в финале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник второй раз в сезоне дошел до финала на «Мастерсе». В первом случае он взял тиул в Майами, легко переиграв в решающем матче Григора Димитрова.

В полуфинале текущего турнира итальянский теннисист одержал победу над Сашей Зверевым — 7:6, 5:7, 7:6.

Это был, пожалуй, один из лучших матчей сезона. Возможно, ключевым моментом стала концовка первого сета, когда Синнер сделал обратный брейк и отыграл два сетбола на тай-брейке.

Также стоит отдельно отметить идеальную игру Синнера в решающей партии — у Зверева, по сути, не было шансов на приеме, в том числе на тай-брейке.

В четвертьфинале Янник одержал волевую победу над Андреем Рублевым — 4:6, 7:5, 6:4.

Прогнозы на теннис

Так вышло, что на пути к финале Синнер провел лишь три матча. Первый раунд итальянец пропускал, а в третьем он должен был встретиться с Джорданом Томпсоном, который снялся из-за травмы.

Тиафо

Фрэнсис тем временем вышел в крупнейший финал карьере. Подобных успехов на уровне «Мастерсов» у него до сих пор не было.

В полуфинале американец совершил эпичнейший камбэк в противостоянии с Хольгером Руне — 4:6, 6:1, 7:6.

В третьем сете Тиафо проигрывал 2:5 и спас два матчбола при счете 4:5.

Сейчас вспоминается, в первую очередь, сентябрь 2022-го, когда Тиафо дошел до полуфинала на US Open, где был близок к победе над Карлосом Алькарасом.

Пусть и не регулярно, но Фрэнсис порой действительно способен играть на уровне топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.31, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: с одной стороны, американцу вообще нечего терять — в психологическом плане ему будет легче, чем сопернику.

Но при этом есть ощущение, что Тиафо все-таки не сможет соответствовать уровню первой ракетки мира в течение всего матча.

Наше мнение — Янник выиграет в рамках двух сетов. Вряд ли в этом финале дойдет до серьезной интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 1.92.