ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе
  • 19:36
    • «Рубин» переиграл «Акрон»
  • 19:13
    • «Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд
  • 14:43
    • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
  • 15:49
    • «ПСЖ» может приобрести лидера «Аталанты»
    Все новости спорта

    «Рубин» переиграл «Акрон»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Рубин
    В матче пятого тура РПЛ «Рубин» на выезде переиграл «Акрон» со счетом 2:1.

    Рашид Рахимов (главный тренер «Рубина»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов (главный тренер «Рубина»)

    Открыли счет в поединке хозяева усилиями Максима Палиенко, однако гости смогли дважды забить после перерыва. Автогол в пассиве Константина Савичева и гол у Мирлинда Даку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Рубин 1:2
    Голы: 1:0 Максим Палиенко (9'), 1:1 Константин Савичев (55'), 1:2 Мирлинд Даку (90') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Солтмурад Бакаев, Кирилл Данилин, Боян Димоски, Максим Палиенко, Константин Савичев, Иван Тимошенко, Djurasovic A., Escoval R., Loncar S. Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Александар Юкич, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Cumic N. Предупреждения: Игор Вуячич (67'), Мирлинд Даку (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 7 очками поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 12-м в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Синнер отдаст Тиафо не больше трех-четырех геймов?
  • Синнер — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры