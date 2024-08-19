«Рубин» переиграл «Акрон»

В матче пятого тура РПЛна выезде переигралсо счетом 2:1.

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Максима Палиенко, однако гости смогли дважды забить после перерыва. Автогол в пассиве Константина Савичева и гол у Мирлинда Даку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Рубин 1:2 Голы: 1:0 Максим Палиенко (9'), 1:1 Константин Савичев (55'), 1:2 Мирлинд Даку (90') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Солтмурад Бакаев, Кирилл Данилин, Боян Димоски, Максим Палиенко, Константин Савичев, Иван Тимошенко, Djurasovic A., Escoval R., Loncar S. Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Александар Юкич, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада, Мирлинд Даку, Cumic N. Предупреждения: Игор Вуячич (67'), Мирлинд Даку (90+1')

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» с 7 очками поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 12-м в турнирной таблице.