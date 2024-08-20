В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Будё-Глимт» в 3-м раунде квалификации ЛЧ справился с «Ягеллонией». Команда одержала две победы с общим счетом 5:1. В августе «Будё-Глимт» в четырех встречах ни разу не проиграл. У клуба три победы и одна ничья.

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» играет очень хорошо. Команда лидирует в таблице, набрав 41 очко в 19 встречах. Отрыв от идущего вторым «Бранна» составляет пять баллов.

«Црвена Звезда» блестяще стартовала в чемпионате Сербии. В пяти матчах команда одержала четыре победы. Также была зафиксирована одна ничья.

Сербский клуб постарается добиться успеха в Норвегии. Но гости являются андердогом. Ранее команды друг с другом не встречались.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Динамо» Загреб — «Карабах»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Загребское «Динамо» порадовало фанатов успешным стартом в чемпионате Хорватии. Команда одержала три победы кряду. Ранее удалось одолеть «Истру» (5:0), «Осиек» (2:1) и «Шибеник» (3:0).

Хорватский коллектив нацелен выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Осталось преодолеть решающий раунд отбора. Надо как можно лучше сыграть домашний матч с «Карабахом». Букмекеры считают хозяев фаворитами.

«Карабах» в третьем раунде сенсационно прошел «Лудогорец». В первом матче азербайджанский клуб уступил дома 1:2. Но в гостях была одержана победа 3:2. В дополнительное время «Карабах» дожал соперника, отличившись еще четыре раза.

Стоит ждать результативный матч. Команды вряд ли будут отсиживаться в обороне. В последних трех встречах с участием загребского «Динамо» пробивался ТБ 2.5 гола.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.77.

«Лилль» — «Славия» Прага

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Лилль» стартовал с победы в чемпионате Франции-2024/25. Клуб в гостях взял верх над «Реймсом» со счетом 2:0. «Доги» готовятся к матчу ЛЧ в хорошем настроении.

В 3-м раунде квалификации «Лилль» одолел «Фенербахче». Дома команда победила со счетом 2:1. В Турции был сложный матч, но «Лилль» отстоял ничью 1:1 и прошел дальше.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Славия» в чемпионате Чехии располагается в топ-3. Команда в пяти матчах ни разу не проиграла (четыре победы и одна ничья). Отставание от лидирующей «Спарты» составляет два очка.

В 2009 году «Лилль» и «Славия» играли друг с другом в Лиге Европы. Как во Франции, так и в Чехии сильнее оказались «доги».

Сейчас «Лилль» также является фаворитом. Высока вероятность, что команда выиграет домашний матч.

Ставка: Победа «Лилля» за 1.78.

Общий коэффициент — 5.19.