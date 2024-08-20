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    «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в Ла Лиге

    «Вильярреал» — «Атлетико»: счет матча 2:2 (2:2), обзор голов

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    В заключительном матче первого тура испанской Примеры «Вильярреал» и мадридский «Атлетико» поделили очки — 2:2.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    На 18-й минуте вингер хозяев Арно Данжума открыл счет.

    Через две минуты «Атлетико» смог отыграться после точного удара Маркоса Льоренте с передачи Антуана Гризманна.

    На 37-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед после автогола Коке.

    «Матрасники» смогли опять сравнять счет на 45+5-й минуте, когда мяч забил норвежский нападающий Александр Серлот.

    Второй тайм прошел с преимуществом «Атлетико», но голов больше зрители не увидели.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Атлетико 2:2
    Голы: 1:0 Арно Данжума (18'), 1:1 Маркос Льоренте (20'), 2:1 Коке (автогол) (37'), 2:2 Александр Сёрлот (45 + 5') Вильярреал: Диего Конде, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Эрик Бейи, Серхи Кардона, Даниэль Парехо (Рамон Терратс, 90'), Сантьяго Комесанья, Алекс Баэна (Пап Гуй, 71'), Херар Морено (Николя Пепе, 71'), Арно Данжума (Айосе Перес, 79'), Yeremy Pino (Илиас Акомах, 71') Атлетико: Ян Облак, Рейнилду (Науэль Молина, 54'), Робен Ле Норман, Сесар Аспиликуэта, Коке (Родриго Де Пауль, 64'), Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Аксель Витсель (Хосе Хименес, 46'), Антуан Гризманн (Хулиан Альварес, 78'), Александр Сёрлот (Анхель Корреа, 46'), Samuel Lino Предупреждения: Yeremy Pino (10'), Робен Ле Норман (40'), Пабло Барриос (43'), Samuel Lino (82'), Diego Simeone (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Во втором туре «Атлетико» примет «Жирону», а «Вильярреал» будет гостить у «Севильи».

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