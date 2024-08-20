В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 20 августа пройдет матч «Динамо» Загреб — «Карабах». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Загреб

Турнирная таблица: В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует с 9 набранными очками. В матче 3-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Шибеника» (3:0).

Последние матчи: Как чемпион Хорватии загребское «Динамо» получило прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации.

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Не сыграют: С травмой колена не смогут команде помочь хорватский защитник Дино Перич и иранский защитник Садег Мохаррами.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Межсезонье: В летнее межсезонье «Динамо» провело пять товарищеских матчей: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

«Карабах»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Карабах» занимает 2 место с 6 набранными очками. В матче 2-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Кяпаза» (3:0).

Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

В третьем раунде агдамцы перевернули ход противостояния против «Лудогорца», проиграв домашний матч (1:2). Затем футболисты «Карабаха» обыграли болгарский клуб в выездной игре (7:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал 4 победы.

Статистика для ставок

«Динамо» Загреб стартует с 4-го раунда Лиги чемпионов

«Карабах» выиграл у «Лудогорца» и «Линкольна» в Лиге чемпионов

«Динамо» З и «Карабах» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» З — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.90, а победа «Карабаха» — в 4.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.06 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, так что можно ожидать, что футболисты «Динамо» и «Карабаха» смогут забить.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.23.