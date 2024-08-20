Динамо З
Карабах
«Динамо» Загреб
Турнирная таблица: В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует с 9 набранными очками. В матче 3-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Шибеника» (3:0).
Последние матчи: Как чемпион Хорватии загребское «Динамо» получило прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации.
Динамо З — Карабах: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой колена не смогут команде помочь хорватский защитник Дино Перич и иранский защитник Садег Мохаррами.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Межсезонье: В летнее межсезонье «Динамо» провело пять товарищеских матчей: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.
«Карабах»
Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Карабах» занимает 2 место с 6 набранными очками. В матче 2-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Кяпаза» (3:0).
Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).
В третьем раунде агдамцы перевернули ход противостояния против «Лудогорца», проиграв домашний матч (1:2). Затем футболисты «Карабаха» обыграли болгарский клуб в выездной игре (7:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал 4 победы.
Статистика для ставок
- «Динамо» Загреб стартует с 4-го раунда Лиги чемпионов
- «Карабах» выиграл у «Лудогорца» и «Линкольна» в Лиге чемпионов
- «Динамо» З и «Карабах» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» З — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.90, а победа «Карабаха» — в 4.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.06 соответственно.
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Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, так что можно ожидать, что футболисты «Динамо» и «Карабаха» смогут забить.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.23.