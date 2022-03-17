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    «Фейеноорд» снова не заметит сербов

    «Фейеноорд» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Лига конференций, 17 марта 2022 года

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    Сирил Дессерс
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Фейеноорд» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Фейеноорд
  • Лига конференций. 1/8 финала
    •  Фейеноорд 23:00 Партизан Партизан
  • Белград
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    «Фейеноорд»

    В первом матче голландцы устроили сопернику разгром. На выезде роттердамцы одолели сербов со счетом 2:5.

    В своем чемпионате «Фейеноорд» в последнем туре добыл три пункта. На выезде команда одолела «Зволле» (1:2).

    В турнирной таблице чемпионата «Фейеноорд» занимает 3 место. Правда, чемпионская гонка в этом сезоне роттердамцам не светит.

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    Победа в первом поединке наверняка не охладит наступательный пыл голландского клуба. Вероятно, роттердамцы постараются закрепить успех.

    «Партизан»

    Белградцы в своем чемпионате выступают на привычном для себя уровне. Команда ведет гонку за титул с «Црвеной Звездой».

    У «Партизана» весьма надежные тылы. В 27 матчах своего чемпионата команда пропустила лишь 9 мячей.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Партизан» потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела справиться с «Напредаком» (0:0), чем тут же воспользовалась «Црвена Звезда», и поравнялась очками с «гробарями».

    Сербам уже, по сути, нечего терять. Гости наверняка будут стремиться преуспеть в атаке, пусть сие будет непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 1.49, на ничью за 4.74, а на «Партизан» — за 7.10.

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    Хозяева постараются спокойно довести двухматчевую дуэль до своей уверенной победы.

    Белградцы не выигрывали в двух последних поединках.

    Голландцы по игре смотрятся солиднее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Фейеноорда» -1.5 с коэффициентом 2.29.

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    «Фейеноорд» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» снова не заметит сербов
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