«Фейеноорд»
В первом матче голландцы устроили сопернику разгром. На выезде роттердамцы одолели сербов со счетом 2:5.
В своем чемпионате «Фейеноорд» в последнем туре добыл три пункта. На выезде команда одолела «Зволле» (1:2).
В турнирной таблице чемпионата «Фейеноорд» занимает 3 место. Правда, чемпионская гонка в этом сезоне роттердамцам не светит.
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Победа в первом поединке наверняка не охладит наступательный пыл голландского клуба. Вероятно, роттердамцы постараются закрепить успех.
«Партизан»
Белградцы в своем чемпионате выступают на привычном для себя уровне. Команда ведет гонку за титул с «Црвеной Звездой».
У «Партизана» весьма надежные тылы. В 27 матчах своего чемпионата команда пропустила лишь 9 мячей.
В минувшем туре своего чемпионата «Партизан» потерял важнейшие очки. Дома команда не сумела справиться с «Напредаком» (0:0), чем тут же воспользовалась «Црвена Звезда», и поравнялась очками с «гробарями».
Сербам уже, по сути, нечего терять. Гости наверняка будут стремиться преуспеть в атаке, пусть сие будет непросто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 1.49, на ничью за 4.74, а на «Партизан» — за 7.10.
Хозяева постараются спокойно довести двухматчевую дуэль до своей уверенной победы.
Белградцы
Голландцы по игре смотрятся солиднее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Фейеноорда» -1.5 с коэффициентом 2.29.