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    Фучовичу и Микельсену понадобится решающий тай-брейк?

    Фучович — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года

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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фучович

    Венгерский теннисист на старте турнира одержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 4:6, 6:1, 6:2.

    Фучович проводит всего лишь второй за последние почти пять месяцев турнир на харде.

    На прошлой неделе он не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати — проиграл в решающем раунде французу Корентену Муте.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в первой половине 2024-го Фучович выиграл лишь два матча на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

    Микельсен

    Алекс тем временем близок к дебюту в топ-50. По итогам недавних турниров он поднялся в рейтинге на 52-е место.

    В начале августа американский теннисист дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Поражение от Флавио Коболли получилось максимально обидным — итальянец вырвал победу на тай-брейке решающего сета.

    На «Мастерсе» в Монреале Микельсен проиграл в первом круге японцу Кею Нисикори, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.

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    Зато в Цинциннати 19-летний Микельсен прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Во втором круге Алекс уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 5:7), но даже в этом матче он выглядел очень достойно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартона в этом матче можно поставить за 2.38, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: это один из тех случаев, где почти нереально спрогнозировать исход. При этом логично предположить, что американец и венгр проведут нервный матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Фучович — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Фучович — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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