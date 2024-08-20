Венгр Мартон Фучович сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Венгерский теннисист на старте турнира одержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 4:6, 6:1, 6:2.

Фучович проводит всего лишь второй за последние почти пять месяцев турнир на харде.

На прошлой неделе он не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати — проиграл в решающем раунде французу Корентену Муте.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в первой половине 2024-го Фучович выиграл лишь два матча на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

Микельсен

Алекс тем временем близок к дебюту в топ-50. По итогам недавних турниров он поднялся в рейтинге на 52-е место.

В начале августа американский теннисист дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Поражение от Флавио Коболли получилось максимально обидным — итальянец вырвал победу на тай-брейке решающего сета.

На «Мастерсе» в Монреале Микельсен проиграл в первом круге японцу Кею Нисикори, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.

Зато в Цинциннати 19-летний Микельсен прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Во втором круге Алекс уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 5:7), но даже в этом матче он выглядел очень достойно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартона в этом матче можно поставить за 2.38, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: это один из тех случаев, где почти нереально спрогнозировать исход. При этом логично предположить, что американец и венгр проведут нервный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.