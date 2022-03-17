начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги конференций, 17.03.2022.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «АЗ Алкмар» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

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