В ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций нидерландский «АЗ Алкмар» дома сыграет против норвежского клуба «Будё/Глимт». Игра пройдет 17 марта, начало — в 20:45 по мск. «АЗ Алкмар» — «Будё/Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

В первом поединке этих команд домашнюю викторию одержал норвежский коллектив со счетом 2:1. Причем победный мяч хозяева провели уже в компенсированное время, реализовав пенальти.

«АЗ Алкмар» начал данную еврокомпанию с Лиги Европы, где еще на стадии квалификации проиграл шотландскому «Селтику» и сразу же отправился на групповую стадию данного турнира.

И там в одной компании с датским «Раннерсом», чешским «Яблонецем» и румынским «Клужем» «сырные фермеры» стали первыми, выиграв четыре поединка и два раза сыграв вничью.

Все прогнозы на Лигу конференций

На внутренней арене «АЗ Алкмар» ведет борьбу за место в еврокубках. На текущий момент он находится на четвертой строке, уступая третьей позиции четыре очка.

«Будё/Глимт»

«Буде/Глимт» стартовал в Лиги чемпионов, но там долго не задержался и сразу перебрался в Лигу конференций, где преодолев пару стадий отбора пробился на групповой раунд.

Там в одной компании с итальянской «Ромой», украинской «Зарей» и болгарским ЦСКА финишировал вторым, выиграв три игры и столько же раз сыграв вничью. При этом римлян «Буде/Глимт» разгромил дома 6:1.

На предыдущей стадии данного соревнования «желто-черные» сенсационно смогли справиться с шотландским «Селтиком», дважды его обыграв — 3:1 в гостях и 2:0 на своем поле.

Чемпионат Норвегии завершился в конце прошлого года, и там коллектив стал чемпионом. В этом же году команда на внутренней арене успела отыграть лишь один матч в Кубке Норвегии.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АЗ Алкмар» — 1.66, победа «Будё/Глимт» — 5.20, ничья — 4.28.

Проход: «АЗ Алкмар» — 1.89; «Будё/Глимт» — 1.91.

«Будё/Глимт» громко заявил о себе в Европе, и не собирается пока останавливаться на достигнутом. В общем, в данной паре прогнозируем проход норвежцев в четвертьфинал.