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    «Будё/Глимт» продолжит своей европоход?

    «АЗ Алкмар» — «Будё/Глимт». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лиги конференций, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Будё/Глимт»
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    «Будё/Глимт»
    В ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций нидерландский «АЗ Алкмар» дома сыграет против норвежского клуба «Будё/Глимт». Игра пройдет 17 марта, начало — в 20:45 по мск. «АЗ Алкмар» — «Будё/Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года

    «АЗ Алкмар»

    В первом поединке этих команд домашнюю викторию одержал норвежский коллектив со счетом 2:1. Причем победный мяч хозяева провели уже в компенсированное время, реализовав пенальти.

    «АЗ Алкмар» начал данную еврокомпанию с Лиги Европы, где еще на стадии квалификации проиграл шотландскому «Селтику» и сразу же отправился на групповую стадию данного турнира.

    И там в одной компании с датским «Раннерсом», чешским «Яблонецем» и румынским «Клужем» «сырные фермеры» стали первыми, выиграв четыре поединка и два раза сыграв вничью.

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    На внутренней арене «АЗ Алкмар» ведет борьбу за место в еврокубках. На текущий момент он находится на четвертой строке, уступая третьей позиции четыре очка.

    «Будё/Глимт»

    «Буде/Глимт» стартовал в Лиги чемпионов, но там долго не задержался и сразу перебрался в Лигу конференций, где преодолев пару стадий отбора пробился на групповой раунд.

    Там в одной компании с итальянской «Ромой», украинской «Зарей» и болгарским ЦСКА финишировал вторым, выиграв три игры и столько же раз сыграв вничью. При этом римлян «Буде/Глимт» разгромил дома 6:1.

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    • На предыдущей стадии данного соревнования «желто-черные» сенсационно смогли справиться с шотландским «Селтиком», дважды его обыграв — 3:1 в гостях и 2:0 на своем поле.

    Чемпионат Норвегии завершился в конце прошлого года, и там коллектив стал чемпионом. В этом же году команда на внутренней арене успела отыграть лишь один матч в Кубке Норвегии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АЗ Алкмар» — 1.66, победа «Будё/Глимт» — 5.20, ничья — 4.28.

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    Проход: «АЗ Алкмар» — 1.89; «Будё/Глимт» — 1.91.

    «Будё/Глимт» громко заявил о себе в Европе, и не собирается пока останавливаться на достигнутом. В общем, в данной паре прогнозируем проход норвежцев в четвертьфинал.

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    «АЗ Алкмар» — «Будё/Глимт»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Будё/Глимт» продолжит своей европоход?
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