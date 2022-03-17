«АЗ Алкмар»
В первом поединке этих команд домашнюю викторию одержал норвежский коллектив со счетом 2:1. Причем победный мяч хозяева провели уже в компенсированное время, реализовав пенальти.
«АЗ Алкмар» начал данную еврокомпанию с Лиги Европы, где еще на стадии квалификации проиграл шотландскому «Селтику» и сразу же отправился на групповую стадию данного турнира.
И там в одной компании с датским «Раннерсом», чешским «Яблонецем» и румынским «Клужем» «сырные фермеры» стали первыми, выиграв четыре поединка и два раза сыграв вничью.
Все прогнозы на Лигу конференций
На внутренней арене «АЗ Алкмар» ведет борьбу за место в еврокубках. На текущий момент он находится на четвертой строке, уступая третьей позиции четыре очка.
«Будё/Глимт»
«Буде/Глимт» стартовал в Лиги чемпионов, но там долго не задержался и сразу перебрался в Лигу конференций, где преодолев пару стадий отбора пробился на групповой раунд.
Там в одной компании с итальянской «Ромой», украинской «Зарей» и болгарским ЦСКА финишировал вторым, выиграв три игры и столько же раз сыграв вничью. При этом римлян «Буде/Глимт» разгромил дома 6:1.
На предыдущей стадии данного соревнования «желто-черные» сенсационно смогли справиться с шотландским «Селтиком», дважды его обыграв — 3:1 в гостях и 2:0 на своем поле.
Чемпионат Норвегии завершился в конце прошлого года, и там коллектив стал чемпионом. В этом же году команда на внутренней арене успела отыграть лишь один матч в Кубке Норвегии.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АЗ Алкмар» — 1.66, победа «Будё/Глимт» — 5.20, ничья — 4.28.
Проход: «АЗ Алкмар» — 1.89; «Будё/Глимт» — 1.91.
«Будё/Глимт» громко заявил о себе в Европе, и не собирается пока останавливаться на достигнутом. В общем, в данной паре прогнозируем проход норвежцев в четвертьфинал.