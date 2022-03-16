Прудников: Нет смысла постоянно мусолить тему вызова Дзюбы в сборную

Бывший футболист «Спартака»высказался по поводу отсутствияв составе сборнойна мартовский тренировочный сбор.

«Те игроки, которых вызвали в сборную, как я понимаю, это футболисты, находящиеся сейчас в лучшей форме.

Что касается нападающих, то по поводу (Федора) Смолова все понятно: игрок забивал почти в каждом матче. (Ивана) Сергеева я особо не видел. Но вроде, если не ошибаюсь, забил один гол (в последних матчах). (Антон) Заболотный вроде вообще не забивал в последнее время. Ну, если другие нападающие забили меньше или не забили, то, наверное, правильно.

Нет Дзюбы и (Федора) Кудряшова? Тренерскому штабу виднее. В чемпионате Турции, где выступает Кудряшов, сезон сейчас идет, наверняка видели его матчи.

Что касается Дзюбы и того, почему он отказался, то эта тема постоянно мусолится. Хочет играть — пусть вызывается, не хочет — не надо. Постоянно обсуждать, поедет он или нет, думаю, нет смысла. Есть много других тем для обсуждения», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».