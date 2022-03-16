начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 16.03.2022.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Питерборо Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питерборо Юнайтед» — «Суонси». Коэффициент ставки — 3.52 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Питерборо Юнайтед»).

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