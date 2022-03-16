Последний матч между собой: «Суонси» — «Питерборо Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питерборо Юнайтед» — «Суонси». Коэффициент ставки — 3.52.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Питерборо Юнайтед»).
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