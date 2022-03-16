«Питерборо Юнайтед»
«Питерборо Юнайтед» с 23 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, уступая шесть баллов безопасной строке, правда, имеет игру в запасе.
В рамках чемпионата страны «сине-белые» последний раз побеждали аж в середине декабря. После того они еще четыре раза сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.
Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Суонси
К данной игре коллектив подходит после двух мировых подряд, а ранее он потерпел пять фиаско кряду. Причем в этот период он в четырех матчах так забить и не смог. В минувшем туре была домашняя мировая со «Сток Сити» 2:2.
18 из 23 пунктов «Питерборо Юнайтед» набрал как раз на своей территории, четыре раза победив при шести ничейных результатах и семи неудачах.
«Суонси»
С 44 зачетными пунктами «Суонси» разместился на 16 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь на значительном расстоянии и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.
Вот уже десять туров как валлийцы не играют вничью в первенстве. За этот период они смогли добиться четырех победных результатов и шесть раз уходили с поля поверженными.
К данной же игре «лебеди» подходят после двух фиаско подряд. В этот период они сперва дома были разгромлены «Фулхэмом» 1:5, после чего уступили на выезде «Блэкпулу» со счетом 0:1.
Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате проиграл десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза побеждал и играл вничью.
«Суонси» выиграл у предстоящего противника в последних четырех очных поединках.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Суонси» — 2.13, победа «Питерборо Юнайтед» — 3.52, ничья — 3.54.
«Питерборо Юнайтед» еще надеется сохранить свою прописку в Чемпионшипе. Однако для этого нужно брать очки в каждом поединке. И так как он неплохо провел последние свои две встречи, то здесь ожидаем победы хозяев.