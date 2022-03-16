16 марта в 38-м туре английского Чемпионшипа «Питерборо Юнайтед» на своем поле сыграет против «Суонси». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Питерборо Юнайтед» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» с 23 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, уступая шесть баллов безопасной строке, правда, имеет игру в запасе.

В рамках чемпионата страны «сине-белые» последний раз побеждали аж в середине декабря. После того они еще четыре раза сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.

Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Суонси 1 3.65 X 3.50 2 2.05 Ставка

К данной игре коллектив подходит после двух мировых подряд, а ранее он потерпел пять фиаско кряду. Причем в этот период он в четырех матчах так забить и не смог. В минувшем туре была домашняя мировая со «Сток Сити» 2:2.

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18 из 23 пунктов «Питерборо Юнайтед» набрал как раз на своей территории, четыре раза победив при шести ничейных результатах и семи неудачах.

«Суонси»

С 44 зачетными пунктами «Суонси» разместился на 16 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь на значительном расстоянии и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.

Вот уже десять туров как валлийцы не играют вничью в первенстве. За этот период они смогли добиться четырех победных результатов и шесть раз уходили с поля поверженными.

К данной же игре «лебеди» подходят после двух фиаско подряд. В этот период они сперва дома были разгромлены «Фулхэмом» 1:5, после чего уступили на выезде «Блэкпулу» со счетом 0:1.

Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате проиграл десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза побеждал и играл вничью.

«Суонси» выиграл у предстоящего противника в последних четырех очных поединках.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Суонси» — 2.13, победа «Питерборо Юнайтед» — 3.52, ничья — 3.54.

«Питерборо Юнайтед» еще надеется сохранить свою прописку в Чемпионшипе. Однако для этого нужно брать очки в каждом поединке. И так как он неплохо провел последние свои две встречи, то здесь ожидаем победы хозяев.