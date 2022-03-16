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    «Питерборо Юнайтед» прервет свою безвыигрышную серию?

    «Питерборо Юнайтед» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 3.52) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо Юнайтед» — «Суонси»
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    «Питерборо Юнайтед»
    16 марта в 38-м туре английского Чемпионшипа «Питерборо Юнайтед» на своем поле сыграет против «Суонси». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Питерборо Юнайтед» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Марта 2022 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
    •  Питерборо Юнайтед 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» с 23 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, уступая шесть баллов безопасной строке, правда, имеет игру в запасе.

    В рамках чемпионата страны «сине-белые» последний раз побеждали аж в середине декабря. После того они еще четыре раза сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.

    Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Суонси

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    К данной игре коллектив подходит после двух мировых подряд, а ранее он потерпел пять фиаско кряду. Причем в этот период он в четырех матчах так забить и не смог. В минувшем туре была домашняя мировая со «Сток Сити» 2:2.

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    18 из 23 пунктов «Питерборо Юнайтед» набрал как раз на своей территории, четыре раза победив при шести ничейных результатах и семи неудачах.

    «Суонси»

    С 44 зачетными пунктами «Суонси» разместился на 16 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь на значительном расстоянии и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.

    Вот уже десять туров как валлийцы не играют вничью в первенстве. За этот период они смогли добиться четырех победных результатов и шесть раз уходили с поля поверженными.

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    • К данной же игре «лебеди» подходят после двух фиаско подряд. В этот период они сперва дома были разгромлены «Фулхэмом» 1:5, после чего уступили на выезде «Блэкпулу» со счетом 0:1.

    Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате проиграл десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза побеждал и играл вничью.

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    «Суонси» выиграл у предстоящего противника в последних четырех очных поединках.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Суонси» — 2.13, победа «Питерборо Юнайтед» — 3.52, ничья — 3.54.

    «Питерборо Юнайтед» еще надеется сохранить свою прописку в Чемпионшипе. Однако для этого нужно брать очки в каждом поединке. И так как он неплохо провел последние свои две встречи, то здесь ожидаем победы хозяев.

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    «Питерборо Юнайтед» — «Суонси»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Питерборо Юнайтед» прервет свою безвыигрышную серию?
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