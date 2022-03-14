АПЛ рассмотрит возвращение пяти замен со следующего сезона

Клубы английской футбольной премьер-лиги изучат возможность возвращения правила пяти замен в следующем сезоне.

Данный вопрос должен быть вынесен на голосование на общем собрании клубов в июне, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что против данной поправки могут выступить команды из нижней части турнирной таблицы. По их мнению, топ-клубы благодаря пяти заменам получат несправедливое преимущество перед конкурентами.

Правило пяти замен действовало в АПЛ какое-то время после начала пандемии коронавируса.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и и его коллега из «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола неоднократно призывали лигу вернуть возможность делать по ходу матча пять замен.