«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Александр Селихов Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.
Запасные: Максименко, Свинов, Денисов, Литвинов, Чернов, Классен, Пруцев, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Ларссон, Соболев.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Ионов, Манелов, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Литвинов, Исаенко, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).