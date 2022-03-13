ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • 18:00
    • «Райо Вальекано» с «Севильей» разошлись ничьей
  • 17:38
    • В афинском АЕКе подтвердили интерес к хавбеку «Краснодара» Крыховяку
  • 17:31
    • Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»
  • 16:55
    • Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»
  • 16:51
    • Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Краснодар
    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

    Александр Селихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

    Запасные: Максименко, Свинов, Денисов, Литвинов, Чернов, Классен, Пруцев, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Ларссон, Соболев.

    «Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Ионов, Манелов, Ильин.

    Запасные: Городов, Агкацев, Литвинов, Исаенко, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей забьют в Москве?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлот
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры