начнут матч в 19:30 в чемпионате Германии по футболу, 13.03.2022.

Последний матч между собой: «Арминия» — «Боруссия Д» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Арминия». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Боруссия Д»).

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