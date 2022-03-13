«Боруссия» Д
«Боруссия» Д проводит вполне привычный для себя сезон. Конкуренцию «Баварии» команда пытается навязать, но пока выходит не лучшим образом.
Более того, команда испытывает трудности в обороне. В 24 матчах она пропустила 37 мячей в свои ворота.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Арминия
А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Боруссия» Д не смогла переиграть «Аугсбург» (1:1).
Слишком ощущается отсутствие травмированного Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир не играет уже полтора месяца.
«Арминия»
От этой команды не ждали ничего иного, кроме борьбы за выживание. Вот и нынешнее 15 место является вполне логичным.
«Арминия» имеет явные проблемы с реализацией. Команда из Билефельда в 25 матчах забила всего 22 мяча.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома «Арминия» минимально уступила «Аугсбургу».
Явно не хватает команде Гонсало Кастро. Опытный хавбек угодил в клубный лазарет, и вряд ли поможет партнерам в этой встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.31, на ничью за 6.30, а на «Арминию» — за 10.50.
«Боруссия» Д
Гости слишком слабо действуют в атаке.
Дортмундцам отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -1.75 с коэффициентом 2.00.