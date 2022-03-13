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    Дортмундцы уверенно одолеют «Арминию»

    «Боруссия» Д — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Бундеслига, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Арминия»
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    Марко Ройс
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д проводит вполне привычный для себя сезон. Конкуренцию «Баварии» команда пытается навязать, но пока выходит не лучшим образом.

    Более того, команда испытывает трудности в обороне. В 24 матчах она пропустила 37 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Арминия

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Боруссия» Д не смогла переиграть «Аугсбург» (1:1).

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    Слишком ощущается отсутствие травмированного Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир не играет уже полтора месяца.

    «Арминия»

    От этой команды не ждали ничего иного, кроме борьбы за выживание. Вот и нынешнее 15 место является вполне логичным.

    «Арминия» имеет явные проблемы с реализацией. Команда из Билефельда в 25 матчах забила всего 22 мяча.

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  • 10/03/2022

    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома «Арминия» минимально уступила «Аугсбургу».

    Явно не хватает команде Гонсало Кастро. Опытный хавбек угодил в клубный лазарет, и вряд ли поможет партнерам в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.31, на ничью за 6.30, а на «Арминию» — за 10.50.

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    «Боруссия» Д мотивирована реабилитироваться за потерю очков в прошлом туре.

    Гости слишком слабо действуют в атаке.

    Дортмундцам отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -1.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Боруссия» Д — «Арминия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы уверенно одолеют «Арминию»
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