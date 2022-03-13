«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д проводит вполне привычный для себя сезон. Конкуренцию «Баварии» команда пытается навязать, но пока выходит не лучшим образом.

Более того, команда испытывает трудности в обороне. В 24 матчах она пропустила 37 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Арминия 1 1.27 X 5.80 2 11.00 Ставка

А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Боруссия» Д не смогла переиграть «Аугсбург» (1:1).

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Слишком ощущается отсутствие травмированного Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир не играет уже полтора месяца.

«Арминия»

От этой команды не ждали ничего иного, кроме борьбы за выживание. Вот и нынешнее 15 место является вполне логичным.

«Арминия» имеет явные проблемы с реализацией. Команда из Билефельда в 25 матчах забила всего 22 мяча.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома «Арминия» минимально уступила «Аугсбургу».

Явно не хватает команде Гонсало Кастро. Опытный хавбек угодил в клубный лазарет, и вряд ли поможет партнерам в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.31, на ничью за 6.30, а на «Арминию» — за 10.50.

«Боруссия» Д мотивирована реабилитироваться за потерю очков в прошлом туре .

Гости слишком слабо действуют в атаке.

Дортмундцам отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -1.75 с коэффициентом 2.00.