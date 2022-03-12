Нигматуллин заявил, что у нынешнего «Локомотива» потенциала не видит

Бывший голкипер сборной Россииподелился ожиданиями от матча 21-го тура между ЦСКА и «Локомотивом».

«Думаю, что фаворит предстоящего матча — ЦСКА. "Армейцы" после возобновления чемпионата выглядят достаточно мощно. Видимо, очень хорошо поработали в зимнюю паузу. "Локомотив" в последнем матче обыграл "Химки". Но это всё-таки не показатель.

Мне кажется, что скорее показателем нынешнего состояния "Локомотива" была игра в 1/8 финала Кубка России с "Енисеем". Но как бы то ни было, посмотрим. Может быть, и чудеса случаются. Но в целом не вижу у нынешнего "Локомотива" потенциала.

Играть с молодежью, наверное, было бы прекрасно. Но запаса прочности у команды пока не вижу. Тем не менее пожелаю удачи Локомотиву», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» состоится на «РЖД Арене» 12 марта, начало — в 19:00 по мск.