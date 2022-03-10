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    Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над ПСЖ и вывел мадридцев в четвертьфинал ЛЧ

    «Реал» — ПСЖ: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. В быстрой парижской контратаке Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Куртуа залетел в сетку ворот.

    На 61-й минуте счет сравнялся после вратарского привоза. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема, а далее Винисиус после перехвата отпасовал на Карима, который и поразил цель.

    На 76-й минуте Винисиус забежал в штрафную гостей, пробить не сумел, но Жуниор выбрал передачу на Модрича, который моментально нашёл в ударной позиции Бензема — и Карим, зацепившись за линию офсайда, нанёс удар мимо вратаря.

    А две минуты спустя прошла еще одна скоростная атака «Реала», которую казалось Маркиньос уже накрыл, но мяч отскочил прямо на Бензема — и француз ударом в касание оформил хет-трик.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Реал Мадрид — ПСЖ 3:1
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (39'), 1:1 Карим Бензема (61'), 2:1 Карим Бензема (76'), 3:1 Карим Бензема (78') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Родриго, 66'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лука Модрич, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 58'), Федерико Вальверде, Марко Асенсио (Лукас Васкес, 66'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Перейра Данилу (Анхель Ди Мария, 81'), Леандро Паредес (Идрисса Гейе, 79'), Nuno Mendes, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими (Юлиан Дракслер, 90'), Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Леандро Паредес (7'), Начо (43'), Винисиус Жуниор (44'), Даниэль Карвахаль (60'), Джанлуиджи Доннарумма (62'), Ашраф Хакими (81'), Преснел Кимпембе (83 + 2')

    В первом матче «Реал» проиграл со счетом 0:1 и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.

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