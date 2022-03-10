«Реал» — ПСЖ: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. В быстрой парижской контратаке Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Куртуа залетел в сетку ворот.
На 61-й минуте счет сравнялся после вратарского привоза. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема, а далее Винисиус после перехвата отпасовал на Карима, который и поразил цель.
На 76-й минуте Винисиус забежал в штрафную гостей, пробить не сумел, но Жуниор выбрал передачу на Модрича, который моментально нашёл в ударной позиции Бензема — и Карим, зацепившись за линию офсайда, нанёс удар мимо вратаря.
А две минуты спустя прошла еще одна скоростная атака «Реала», которую казалось Маркиньос уже накрыл, но мяч отскочил прямо на Бензема — и француз ударом в касание оформил хет-трик.
В первом матче «Реал» проиграл со счетом 0:1 и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.