Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»и голкиперпоругались после ответного матча с «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, Неймар и Доннарумма едва не подрались после словесной перепалки.

Бразилец обвинил итальянского вратаря в первом пропущенном голе, который стал ключевым. Доннарумма, в свою очередь, сказал, что второй мяч «Реал» забил после ошибки Неймара.

Напомним, сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи после матча с мадридским «Реалом» пытался попасть в судейскую комнату.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.