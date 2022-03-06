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    Бордо — Труа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.03.2022 в 17:00 начнется матч в Лиге 1 Бордо — Труа

    Футбол Лига 1 Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 06.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Бордо — Труа в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Труа» — «Бордо» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бордо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бордо — Труа.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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