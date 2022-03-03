«Нант» по пенальти обыграл «Монако» и вышел в финал Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Францииодержал домашнюю победу над— 2:2 (4:2 по пенальти).

Счет в матче на 12-й минуте открыли гости — отличился Гильермо Марипан. На 21-й минуте «канарейки» отыгрались благодаря автоголу Джибриля Сидибе.

На 74-й минуте Самуэль Мутуссами вывел «Нант» вперед, но две минуты спустя Майрон Боаду вновь сделал счет равным.

В серии пенальти все игроки «Нанта» пробили точно, а у гостей не забили Виссам Бен Йеддер и Орельен Тшуамени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

Футбол. Франция. Кубок Нант — Монако 2:2 Голы: 0:1 Гильермо Марипан (12'), 1:1 Джибриль Сидибе (автогол) (21'), 2:1 Самуэль Мутуссами (74'), 2:2 Мирон Боадю (76') Нант: Remy Descamps, Деннис Аппиа (Sebastien Corchia, 85'), Жан-Шарль Кастеллетто, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Quentin Merlin, Людовик Блас, Самуэль Мутуссами, Педро Чиривелья, Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон Монако: Виссам Бен-Йеддер, Желсон Мартинш (Кевин Фолланд, 73'), Софьян Диоп (Мирон Боадю, 72'), Vanderson, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 86'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 86'), Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе, Александр Нюбель

Ранее в 1/2 финала «Ницца» обыграла «Версаль» (2:0). Финал Кубка Франции состоится 8 мая на «Стад де Франс». Победитель получит путевку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2022/23.