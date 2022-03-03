Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер мадридского «Реала»попал в список кандидатов на пост тренера, утверждает The Times.

По информации авторитетного издания, в «Реале» все еще не уверены, следует ли оставлять итальянца на следующий сезон.

Если Анчелотти все-таки придется покинуть «Мадрид», ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед».

В конце прошлого года временным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник. По окончании сезона немец перейдет на должность консультанта.

Ранее также сообщалось, что «МЮ» рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 26-ти туров.