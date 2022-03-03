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    Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попал в список кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед», утверждает The Times.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации авторитетного издания, в «Реале» все еще не уверены, следует ли оставлять итальянца на следующий сезон.

    Если Анчелотти все-таки придется покинуть «Мадрид», ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед».

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    • В конце прошлого года временным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник. По окончании сезона немец перейдет на должность консультанта.

    Ранее также сообщалось, что «МЮ» рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага.

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 26-ти туров.

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