FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«FIFPro поддерживает всех футболистов и все футбольные федерации мира, которые решили не играть против российских команд в этот тревожный момент.
Многие другие игроки и профсоюзы уже выразили игрокам из Польши, Швеции и Чехии свою поддержку.
Поэтому мы призываем незамедлительно отстранить РФС до тех пор, пока не восстановится безопасность», — сказано в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА обсуждают вопрос отстранения сборной России от участия в международных турнирах.