FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА

FIFPro призывает ФИФА и УЕФА принять более строгие меры в отношении к российскому футболу и просит отстранить РФС от всех турниров.

«FIFPro поддерживает всех футболистов и все футбольные федерации мира, которые решили не играть против российских команд в этот тревожный момент.

Многие другие игроки и профсоюзы уже выразили игрокам из Польши, Швеции и Чехии свою поддержку.

Поэтому мы призываем незамедлительно отстранить РФС до тех пор, пока не восстановится безопасность», — сказано в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА обсуждают вопрос отстранения сборной России от участия в международных турнирах.