«МЮ» — «Уотфорд»: счет матча 0:0

В матче 27-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с

Встреча на «Олд Траффорд» завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Уотфорд 0:0 Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделёф, Рафаэль Варан, Алекс Теллес, Неманья Матич, Фред, Anthony Elanga, Бруну Фернандеш, Поль Погба, Криштиану Роналду Уотфорд: Эммануэль Деннис, Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, Том Клеверли, Имран Луза, Мусса Сиссоко, Ассан Камара, Самир Ханданович, Крэйг Кэткарт, Jeremy Ngakia, Бен Фостер

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и продолжает идти четвертым турнирной таблице, а «Уотфорд», имея 19 очков, занимает 19-ю строчку.

6 марта пройдут матчи «Уотфорд» — «Арсенал» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

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В параллельном матче «Брентфорд» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:2.

На 33-й минуте счет открыл нападающий Жоэлинтон, а на 44-й минуте полузащитник Джозеф Уиллок удвоил его.

Отметим, что хозяева с 11-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Джош да Силва.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ньюкасл 0:2 Голы: 0:1 Жоэлинтон (33'), 0:2 Джозеф Уиллок (44') Брентфорд: Дэвид Райа, Kristoffer Ajer, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Pelenda Da Silva, Витали Янельт, Матиас Йенсен (Кристиан Эриксен, 52'), Кристиан Нергор, Рико Генри, Брайан Мбемо, Йоан Висса (Айван Тони, 62') Ньюкасл: Джейкоб Мёрфи (Бруно Гимарайнс, 64'), Крис Вуд, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 90'), Жоэлинтон, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок (Джамал Ласcеллс, 83'), Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Эмиль Крафт, Мартин Дубравка Предупреждения: Кристоффер Вассбакк Аер (45 + 1'), Мартин Дубравка (69'), Брайан Мбемо (84'), Витали Янельт (90 + 5') Удаление: Джош да Силва (11')

Еще в одном матче отчетного тура «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте — отличился ганский полузащитник Джеффри Шлупп. Но на 46-й минуте сербский хавбек хозяев Лука Миливоевич срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Бёрнли 1:1 Голы: 1:0 Джеффри Шлупп (9'), 1:1 Лука Миливоевич (автогол) (46') Кристал Пэлас: Джек Батлэнд, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Джеймс Макартур, Лука Миливоевич (Жан-Филипп Матета, 60'), Конор Галлахер, Майкл Олисе, Уилфрид Заха, Джеффри Шлупп (Шейку Куйяте, 84') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 88'), Ваутер Вегорст, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Джек Корк (Эшли Вествуд, 60'), Аарон Леннон, Эрик Питерс (Чарли Тейлор, 60'), Бен Ми, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Ник Поуп (Эшли Барнс, 88') Предупреждения: Джош Браунхилл (30'), Джеймс Тарковски (72')

«Кристал Пэлас» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» — 14-е (25 очков), «Брентфорд» — 15-е (24), «Бернли» — 18-е (21).