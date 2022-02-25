Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«На сегодняшнем заседании Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что из российских клубов участие в еврокубках продолжает «Спартак», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.