Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях

Российские и украинские команды, которые все еще участвуют в еврокубках, а также сборные, должны будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле.

«На сегодняшнем заседании Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что из российских клубов участие в еврокубках продолжает «Спартак», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.