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    Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях

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    Российские и украинские команды, которые все еще участвуют в еврокубках, а также сборные, должны будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «На сегодняшнем заседании Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

    Напомним, что из российских клубов участие в еврокубках продолжает «Спартак», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

    Ранее Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

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