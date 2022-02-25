«Спартак» сыграет с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы Фото: globallookpress.com
Своего соперника узнал последний представитель России в нынешнем розыгрыше еврокубков — московский «Спартак».
На стадии 1/8 финала Лиги Европы красно-белым предстоит сыграть с «РБ Лейпциг» из Германии.
Остальные пары:
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Брага» (Португалия) — «Монако» (Франция);
«Порту» (Португалия) — «Лион» (Франция);
«Аталанта» (Италия) — «Байер» (Германия);
«Севилья» (Испания) — «Вест Хэм» (Англия);
«Барселона» (Испания) — «Галатасарай» (Турция);
«Бетис» (Испания) — «Айнтрахт» (Германия).
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдет в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».