«Брага» по пенальти выбила «Шериф» в 1/16 финала Лиги Европы

Португальскаяв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла молдавский— 2:0.

По голу и результативной передаче записали на свой счет Юри Медейруш и Рикарду Орта.

Так как первый матч со счетом 2:0 выиграл «Шериф», встреча перешла в экстра-таймы, а потом и в серию пенальти, где точнее оказались португальцы — 3:2.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Брага — Шериф 2:0 Голы: 1:0 Юри Медейруш (17'), 2:0 Рикарду Орта (43') Брага: Матеус Магальяйнс, Фабиано, Давид Карму, Витор Тормена, Yan Couto (Бруну Родригеш, 90'), Али Мохамед, Андре Орта, Rodrigo Gomes (Francisco Moura, 64'), Юри Медейруш (Абель Руис, 74'), Рикарду Орта, Vítor Carvalho (Miguel Maria Mariano Fale, 109') Шериф: Momo Yansane (Бобан Николов, 46'), Jasurbek Yakhshiboev (Basit Khalid, 111'), Keston Julien, Себастьян Тиль, Эдмонд Аддо, Адама Траоре, Бруно Кабрера, Густаво Дуланто, Stjepan Radeljic, Charles Petro, Giorgos Athanasiadis Предупреждения: Адама Траоре (21'), Charles Petro (66'), Vítor Carvalho (69'), Francisco Moura (85'), Себастьян Тиль (88'), Jasurbek Yakhshiboev (90 + 4'), Dulanto (115')

«Брага» вышла в 1/1 финала Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа состоится 25 февраля.

Календарь и таблица Лиги Европы

В 1/6 финала Лиги конференций греческий ПАОК по пенальти прошел датский «Мидтьюлланд» — 2:1 (5:3 по пенальти).

За хозяев отличились Андрия Живкович и Аделину Виейринья. Гол датчан забил Даниэль Хег.

Так как первый матч завершился минимальной победой «Мидтьюлланда», исход противостояния определили пенальти.

Футбол. Лига конференций. 1/16 финала ПАОК — Мидтьюлланн 2:1 Голы: 1:0 Андрия Живкович (20'), 2:0 Vieirinha (26'), 2:1 Даниэль Хег (80') ПАОК: Александрос Пасхалакис, Элеутериос Лирацис, Сверрир Инги Ингасон, Хосе Анхель Креспо, Vieirinha (Сидклей, 71'), Теохарис Циггарас (Филипе Соарес, 90'), Ясмин Куртич, Андрия Живкович (Штефан Шваб, 104'), Дуглас Аугусто (Омар Эль-Каддури, 74'), Диего Бисесвар (Александру Митрицэ, 71'), Антонио-Мирко Колак Мидтьюлланн: Хуниор Брумадо (Victor Lind, 74'), Пионе Систо (Макс Мейер, 46'), Густав Исаксен (Шарлес, 99'), Паулинью (Nikolas Dyhr, 46'), Эвандер Феррейра, Рафаэль Оньедика, Йоэль Андерссон, Жуниньо (Даниэль Хег, 46'), Эрик Святченко, Mads Doehr Thychosen, Элиас Олафссон Предупреждения: Хосе Анхель Креспо (23'), Ясмин Куртич (56'), Vieirinha (62'), Элеутериос Лирацис (90 + 2'), Nikolas Dyhr (101')

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА пройдет 25 февраля в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Начало в 15:00 мск.