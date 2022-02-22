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    УЕФА: При необходимости, решение о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга будет принято оперативно

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    Пресс-служба УЕФА оценила шанс переноса финала Лиги чемпионов 2022 года в другой город в связи с напряженной внешнеполитической обстановкой.

    «Газпром Арена»
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    «Газпром Арена»

    Финал турнира запланирован на 28 мая 2022 года и должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Что касается финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года в Санкт-Петербурге, УЕФА постоянно и внимательно следит за развитием ситуации.

    При необходимости решение будет принято оперативно. В настоящее время у УЕФА нет других комментариев», — заявили в пресс-службе УЕФА изданию Sport24.

    Ранее сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, — это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

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