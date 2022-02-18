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    Гол Ракитича помог «Севилье» обыграть загребское «Динамо»

    «Севилья» — «Динамо» З: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Севилья Футбол Испании Динамо Загреб
    В матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» одержала домашнюю победу над загребским «Динамо» — 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Марсьяль выскочил на ударную позицию в чужой штрафной площади, отбил мяч перед собой Ливакович, а затем сбил с ног Гомеса,

    Подошёл к мячу Иван Ракитич и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, без шансов для голкипера.

    На 41-й минуте гости отыгрались. Ристовски выполнил длинную передачу на Оршича, который принял мяч, ушёл от Карлоса и с близкой дистанции поразил ворота соперника.

    Спустя минуту Окампос оказался первым на подборе в штрафной площади «Динамо» и в касание пробил по воротам, мяч, рикошетом от защитника, оказался в сетке.

    А на 44-й минуте дали разбежаться сопернику хорваты, в результате чего выполнил Гомес классную передачу в штрафную на Марьсяля, а тот спокойно поразил дальний угол ворот «Динамо».

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Севилья — Динамо З 3:1
    Голы: 1:0 Иван Ракитич (пенальти) (13'), 1:1 Мислав Оршич (41'), 2:1 Лукас Окампос (44'), 3:1 Антони Марсьяль (45 + 1') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Диего Карлос, Карим Рекик (Неманья Гудель, 50'), Маркос Акунья, Алехандро Гомес, Фернандо (Оливер Торрес, 61'), Иван Ракитич, Лукас Окампос (Хесус Навас, 84'), Антони Марсьяль (Юссеф Эн-Несири, 61'), Мунир Эль-Хаддади (Томас Делейни, 61') Динамо З: Мислав Оршич, Бруно Петкович (Dario Spikic, 76'), Deni Juric (Махир Эмрели, 57'), Petar Bockaj (Даниэл Штефуль, 70'), Ариян Адеми, Амер Гояк, Стефан Ристовски (Садех Мохаррами, 76'), Бартол Франьич, Йосип Шутало, Кевин Теофиль-Катерин (Расмус Лауритсен, 46'), Доминик Ливакович Предупреждения: Доминик Ливакович (12'), Маркос Акунья (53'), Стефан Ристовски (76')

    Ответный матч пройдет 24 февраля в Загребе.

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