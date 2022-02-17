Петржела: С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев

Бывший главный тренер «Зенита»считает, что питерская команда не проиграет испанскомув первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит не проиграет — даже может выиграть. Да, команда только-только выходит из отпуска, зато играет дома при своих болельщиках. "Бетис" выступает с начала года — это их небольшое преимущество. Они сейчас хороши: здорово идут в чемпионате, да и вообще показывает симпатичный футбол. Смотрел несколько матчей — мне понравилось.

Но у "Зенита" тоже есть козыри — это опыт: команда каждый год играет в еврокубках. Испанцы же редко отбираются в Европу. "Зениту" надо побеждать, потому в гостях будет сложно.

Посмотрим, в каком составе выйдет "Зенит". Хотелось бы увидеть Алберто в официальной игре. Давайте не забывать про Дзюбу. Артем — джокер "Зенита". Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С "Бетисом" Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак склоняется к тому, что клубу не стоит продлевать контракт с Дзюбой.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.