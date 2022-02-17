«Зенит» сыграет на своем поле с испанским «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» наконец-то пробился в самую интересную часть евросезона. Правда, по итогам группового этапа Лиги чемпионов питерский клуб оказался в плей-офф Лиги Европы. Но в его случае это тоже серьезный успех.

Осенью «Зенит» играл с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Как и ожидалось, опередить удалось только шведов, в том числе благодаря уверенной домашней победе.

Коэффициенты матча Зенит — Бетис 1 2.45 X 3.40 2 2.85 Ставка

Еще одним локальным успехом стала ничья с «Челси» (3:3) в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Это был один из лучших матчей чемпиона России в текущем сезоне.

Все прогнозы на Лигу Европы

Зимой «Зенит» покинул Сердар Азмун, подписавший контракт с немецким «Байером».

Теперь, помимо Артема Дзюбы, в нападении команды Сергея Семака будут играть Иван Сергеев и Юри Алберто.

Также стоит отметить, что первый матч с «Бетисом» пропустит голкипер Станислав Крицюк. Кроме того, под вопросом участие центрального защитника Деяна Ловрена.

«Бетис»

«Бетис» на групповом этапа Лиги Европы набрал десять очков. Провальным стал лишь гостевой матч с «Байером», на поле которого испанцы уступили со счетом 0:4.

Но в контексте предстоящей игры надо акцентировать внимание, прежде всего, на текущее состояние «Бетиса».

В десяти предыдущих матчах у команды Мануэля Пеллегрини только два поражения, а в турнирной таблице чемпионата Испании она занимает третье место.

На прошлой неделе «Бетис» вышел в следующий раунд Кубка Испании, обыграв «Райо Вальекано», и одержал победу над «Леванте» в рамках Ла Лиги.

В Санкт-Петербурге «Бетису» не помогут два ключевых игрока. Набиль Фекир дисквалифицирован, а Серхио Каналес восстанавливается после ковида.

Прогноз и ставка

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Бетиса» — за 2.97.

Главная проблема «Зенита» — отсутствие нормальной игровой практики последние два месяца. Товарищеские матчи никогда не заменят официальные. И все-таки дома у команды Семака будет шанс сохранить интригу перед ответной встречей.

Ставка — победа «Зенита» за 2.55.

«Зениту» должно существенно помочь отсутствие в составе «Бетиса» Фекира и Каналеса. Без француза нападение гостей будет гораздо менее опасным. Ну и все-таки не будем забывать, что «Зенит» осенью очень классно играл дома с «Челси» и «Ювентусом».