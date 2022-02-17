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    «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?

    «Зенит» — «Бетис». Прогноз, ставки (к. 2.55) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Бетис»
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    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на своем поле с испанским «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Зенит»

    «Зенит» наконец-то пробился в самую интересную часть евросезона. Правда, по итогам группового этапа Лиги чемпионов питерский клуб оказался в плей-офф Лиги Европы. Но в его случае это тоже серьезный успех.

    Осенью «Зенит» играл с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Как и ожидалось, опередить удалось только шведов, в том числе благодаря уверенной домашней победе.

    Коэффициенты матча Зенит — Бетис

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Еще одним локальным успехом стала ничья с «Челси» (3:3) в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Это был один из лучших матчей чемпиона России в текущем сезоне.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Зимой «Зенит» покинул Сердар Азмун, подписавший контракт с немецким «Байером».

    Теперь, помимо Артема Дзюбы, в нападении команды Сергея Семака будут играть Иван Сергеев и Юри Алберто.

    Также стоит отметить, что первый матч с «Бетисом» пропустит голкипер Станислав Крицюк. Кроме того, под вопросом участие центрального защитника Деяна Ловрена.

    «Бетис»

    «Бетис» на групповом этапа Лиги Европы набрал десять очков. Провальным стал лишь гостевой матч с «Байером», на поле которого испанцы уступили со счетом 0:4.

    Но в контексте предстоящей игры надо акцентировать внимание, прежде всего, на текущее состояние «Бетиса».

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    • В десяти предыдущих матчах у команды Мануэля Пеллегрини только два поражения, а в турнирной таблице чемпионата Испании она занимает третье место.

    На прошлой неделе «Бетис» вышел в следующий раунд Кубка Испании, обыграв «Райо Вальекано», и одержал победу над «Леванте» в рамках Ла Лиги.

    В Санкт-Петербурге «Бетису» не помогут два ключевых игрока. Набиль Фекир дисквалифицирован, а Серхио Каналес восстанавливается после ковида.

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Бетиса» — за 2.97.

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    Главная проблема «Зенита» — отсутствие нормальной игровой практики последние два месяца. Товарищеские матчи никогда не заменят официальные. И все-таки дома у команды Семака будет шанс сохранить интригу перед ответной встречей.

    Ставка — победа «Зенита» за 2.55.

    «Зениту» должно существенно помочь отсутствие в составе «Бетиса» Фекира и Каналеса. Без француза нападение гостей будет гораздо менее опасным. Ну и все-таки не будем забывать, что «Зенит» осенью очень классно играл дома с «Челси» и «Ювентусом».

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    «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
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