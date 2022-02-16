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    СМИ: «Зенит» готов предложить Дзюбе новый контракт

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    «Зенит» продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой, который может покинуть команду по окончании сезона в статусе свободного агента.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» готово предложить Дзюбе новый контракт, но решение по данному вопросу будет принимать главный тренер Сергей Семак.

    Отмечается, что Семак сомневается в том, что 33-летний форвард нужен команде.

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  • 28/01/2022

    • В июле 2020 года Дзюба продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». По окончании текущего сезона контракт может быть автоматически продлен на один год, если Дзюба проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.

    В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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