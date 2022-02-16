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    Атлетико — Леванте. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.02.2022 в 21:00 начнется матч в испанской Примере Атлетико — Леванте

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Леванте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 21:00 16.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Атлетико — Леванте в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Леванте» — «Атлетико» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Атлетико»).

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