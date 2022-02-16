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    «Матрасники» разобьют аутсайдера

    «Атлетико» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Леванте»
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    Луис Суарес
    16 февраля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» местный «Атлетико» сыграет против «Леванте» в перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры. Начало — в 21:00 по мск. «Атлетико» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Атлетико»

    После 23-х проведенных матчей «Атлетико» делит с «Барселоной» четвертую позицию, имея в копилке 39 баллов. От первых двух строк отставание внушительное, а третьей позиции коллектив уступает четыре пункта.

    Три последних поединка чемпионата «матрасники» провели результативно. В каждой из этих встреч было забито минимум пять голов. Начали они этот период с домашней победы над «Валенсией» — 3:2.

    Коэффициенты матча Атлетико — Леванте

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    Затем мадридский клуб проиграл в гостях «Барсе» со счетом 2:4, а накануне состоялась виктория в родных стенах над «Хетафе» 4:3. Причем победа была вырвана в меньшинстве за минуту до конца основного времени.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле «Атлетико» проиграл только раз в этом сезоне за 11 игр. Еще коллектив добился семи победных результатов и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Леванте»

    «Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая аж на 12 баллов от безопасной строки. Коллектив в этом чемпионате выиграл только раз, восемь встреч свел вничью и потерпев 14 поражений.

    Единственную викторию «лягушки» смогли добыть в начале этого года, одолев на своем поле 2:0 «Мальорку». До этого же в Примере они выигрывали аж в апреле прошлого года, одолев тогда на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

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    • После виктории над островитянами клуб из Валенсии затем выдал серию из трех поражений подряд. Накануне он был повержен на своем поле «Бетисом» со счетом 2:4.

    На чужих полях в этом сезоне «Леванте» за 11 поединков дважды сыграл вничью и потерпел девять неудач. Вот уже восемь матчей подряд он на выезде только уступает.

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    «Атлетико» не может обыграть «Леванте» в трех последних очных встречах, раз проиграв при двух мировых, одна из которых была в первом круге — 2:2.

    Прогноз и ставка на «Атлетико» — «Леванте»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.36, победа «Леванте» — 9.90, ничья — 5.30.

    Хоть «Атлетико» переживает не лучшие времена, но его предстоящий соперник очень уж слаб в этом сезоне. Так что от данного сражения ждем уверенной виктории хозяев.

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