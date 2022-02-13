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    Ланс — Бордо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2022 в 19:05 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Ланс — Бордо

    Футбол Лига 1 Ланс Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Ланс и Бордо начнут матч в 19:05 в чемпионате Франции по футболу, 13.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Бордо» — «Ланс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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