начнут матч в 19:30 в немецкой Бундеслиге, 13.02.2022.

Последний матч между собой: «Арминия» — «Хоффенхайм» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Арминия». Коэффициент ставки — 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Арминия.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам