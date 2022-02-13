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    Очередной низовой матч «Хоффенхайма» и «Арминии»?

    «Хоффенхайм» — «Арминия». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, Бундеслига, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Арминия»
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    Масая Окугава
    «Хоффенхайм» и «Арминия» встретятся в рамках матча 22 тура немецкой Бундеслиги 13 февраля на стадионе «ПриЗироу Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Хоффенхайм» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Февраля 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 19:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффе» идет сейчас с тремя поражениями подряд, из-за чего клуб опустился на 8 место в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас у хозяев 31 очко в активе. Если так пойдет и дальше, то количество поражений (8) станет равным количеству побед (9).

    В целом за эти три поединка у «Хоффенхайма» были непростые соперники. К примеру 15 января коллектив встречался с «Унионом» (1:2). После была дортмундская «Боруссия» (2:3). В прошлом туре «бело-голубые» проиграли «Майнцу» (0:2).

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Арминия

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    Также «Хоффенхайм» проиграл «Фрайбургу» в матче 1/8 финала Кубка Германии, причем с разгромным результатом 1:4.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В списке кадровых потерь «Хоффе» Эрмин Бичакчич, Павел Кадерабек, Андрей Крамарич и Роберт Сков.

    «Арминия»

    Гости в этом сезоне выступают в качестве команды, которая борется за выживание. На данный момент они с 22 очками занимают 15 место и в зоне вылета не находятся лишь потому, что «Аугсбург» хуже по разнице голом.

    При этом результаты «Арминии» сейчас тянут на твердый средний балл. Беспроигрышная серия коллектив достигла отметки в 6 матчей, 3 из которых это победы.

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    • Итак, «Арминия» добилась выездной победы над «Айнтрахтом» 21 января. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Билефельда. 5 февраля «ди блаун» разошлись ничьей с гладбахской «Боруссией» (1:1).

    В списке травмированных Андрес Андраде, Стефанос Капино и Якоб Лаурсен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают «Хоффенхайм» коэффициентом 1.53. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.40. Победа «Арминии» оценивается еще большим коэффициентом 6.40.

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    От этого противостояния, возможно не стоит ожидать высоких показателей результативности. В двух из трех очных поединков между командами фиксировалась нулевая ничья. В еще одном случае была ничья 1:1.

    В таком случае мы рекомендуем взять вариант со ставкой на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.72.

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    «Хоффенхайм» — «Арминия»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Очередной низовой матч «Хоффенхайма» и «Арминии»?
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