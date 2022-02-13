Головин — в заявке «Монако» на матч с «Лорьяном»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
👥 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach @philippe_clemnt pour la réception de Lorient.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2022
➥ #ASMFCL pic.twitter.com/yeFTcqrCCX
31 января Головин единственный раз в 2022 году вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». С конца декабря прошлого года хавбек восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча.
В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач.
Матч «Монако» — «Лорьян» запланирован на 13 февраля.