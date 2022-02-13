Головин — в заявке «Монако» на матч с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако»включен в заявку команды на предстоящий матч 24-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

👥 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach @philippe_clemnt pour la réception de Lorient.

➥ #ASMFCL pic.twitter.com/yeFTcqrCCX — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2022

31 января Головин единственный раз в 2022 году вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». С конца декабря прошлого года хавбек восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча.

В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач.

Матч «Монако» — «Лорьян» запланирован на 13 февраля.