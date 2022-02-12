«Норвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Рахим Стерлинг с угла штрафной классным ударом проложил мяч под дальнюю штангу.
На 48-й минуте Фил Фоден выцарапал мяч во вратарской и с близкого расстояния отправил его в сетку после навеса Гюндогана от лицевой линии.
На 70-й минуте Диаш после флангового навеса в штрафную головой сбросил на Стерлинга, который с метра вколотил мяч в сетку.
А на 89-й минуте Дилапа сбили в штрафной «Норвича» и Стерлинг с пенальти пробил в нижний угол. Вратарь отбил мяч, но прямо на Рахима, который со второй попытки уже не оставил шансов Ганну.
«Манчестер Сити» упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице с 63-я очками, «Норвич» прервал свою четырехматчевую беспроигрышную серию и остался на 18-м месте с 17-я баллами.
Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля на выезде, а «Норвич» поедет в гости к «Ливерпулю» 19 февраля.