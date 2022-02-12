«Норвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:4.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Рахим Стерлинг с угла штрафной классным ударом проложил мяч под дальнюю штангу.

На 48-й минуте Фил Фоден выцарапал мяч во вратарской и с близкого расстояния отправил его в сетку после навеса Гюндогана от лицевой линии.

На 70-й минуте Диаш после флангового навеса в штрафную головой сбросил на Стерлинга, который с метра вколотил мяч в сетку.

А на 89-й минуте Дилапа сбили в штрафной «Норвича» и Стерлинг с пенальти пробил в нижний угол. Вратарь отбил мяч, но прямо на Рахима, который со второй попытки уже не оставил шансов Ганну.

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Манчестер Сити 0:4 Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (31'), 0:2 Филип Фоден (48'), 0:3 Рахим Стерлинг (70'), 0:4 Рахим Стерлинг (90 + 1') Норвич Сити: Ангус Ганн, Максимилиан Ааронс (Сэм Байрэм, 63'), Грант Хэнли, Бен Гибсон, Брендон Уильямс, Билли Гилмор, Пьерр Лис-Мелу (Матиас Норманн, 63'), Кенни Маклин, Джошуа Сарджент (Киран Довелл, 87'), Теэму Пукки, Милот Рашица Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, Филип Фоден (Лиам Дилап, 82'), Рияд Марез (Kayky, 84'), Бернарду Силва (James McAtee, 75'), Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Александр Зинченко, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Рубен Диаш (17'), Рахим Стерлинг (90 + 2')

«Манчестер Сити» упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице с 63-я очками, «Норвич» прервал свою четырехматчевую беспроигрышную серию и остался на 18-м месте с 17-я баллами.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля на выезде, а «Норвич» поедет в гости к «Ливерпулю» 19 февраля.