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    СМИ: Непривитые игроки «Челси» пропустят гостевой матч с «Лиллем» в ЛЧ

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    Непривитым футболистам «Челси» придется пропустить гостевой матч с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает BBC.

    «Челси» не сможет использовать весь состав в гостевой игре с «Лиллем»
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    «Челси» не сможет использовать весь состав в гостевой игре с «Лиллем»

    Во Франции ранее обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса. Решение принято на законодательном уровне.

    «Челси» хотел перенести выездную встречу с «Лиллем» на нейтральное поле, но с учетом новых правил УЕФА это невозможно.

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    • Как известно, мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» — против «Лилля».

    Сообщалось, что УЕФА пока не планирует идти против местных законов о вакцинации.

    Информация о том, кто из футболистов «Реала» и «Челси» не проходил полный курс вакцинации против коронавируса, на данный момент отсутствует.

    Первые матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля, ответные — 8/9 и 15/16 марта.

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