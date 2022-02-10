СМИ: Непривитые игроки «Челси» пропустят гостевой матч с «Лиллем» в ЛЧ

Непривитым футболистампридется пропустить гостевой матч св 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает BBC.

Во Франции ранее обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса. Решение принято на законодательном уровне.

«Челси» хотел перенести выездную встречу с «Лиллем» на нейтральное поле, но с учетом новых правил УЕФА это невозможно.

Как известно, мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» — против «Лилля».

Сообщалось, что УЕФА пока не планирует идти против местных законов о вакцинации.

Информация о том, кто из футболистов «Реала» и «Челси» не проходил полный курс вакцинации против коронавируса, на данный момент отсутствует.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля, ответные — 8/9 и 15/16 марта.