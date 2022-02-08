Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за десять сезонов

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим положительным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов — с лета 2012 года.

Возглавил рейтинг французский «Лилль», заработавший на трансферах 349 миллионов евро. Клуб купил новых игроков на 319 миллионов, а продал на 668 миллионов.

На втором месте расположился «Лион» с показателем — плюс 247 миллионов евро. Тройку замыкает «Дженоа», баланс которого составил 200 миллионов евро. Четвертое место занял «Удинезе» (172 миллиона евро), пятое — «Аталанта» — 162 миллиона евро.

Отметим, что лучший из клубов АПЛ, «Брентфорд», занимает 23-е место с балансом 43 миллиона евро. Клуб продал игроков на 187 миллионов евро, а купил — на 144 миллиона.