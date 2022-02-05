Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном»

Московскийодержал победу над(1:0) в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в испанском Кампоаморе.

Единственный мяч в игре забил на 56-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин.

Товарищеские матчи. Клубы ЦСКА — «Норшелланн» — 1:0 (0:0) Гол: Набабкин, 58ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Марио Фернандес, Фукс (Васин, 61), Щенников (Магнуссон, 61), Бийол (Дивеев, 61), Обляков, Мухин, Юсуф Языджи, Яковлев, Эджуке (Медина, 46), Заболотный (Набабкин, 46)

Ранее на сборах красно-синие обыграли «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1). Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 9 февраля против «Люнгбю».

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Московский «Спартак» провел товарищеский матч против команды из Малайзии под названием «Джохор» — 1:1.

Красно-белые уступали по ходу матча, но гол нападающего Александра Соболева позволил команде уйти от поражения.

Товарищеские матчи. Клубы «Спартак» — «Джохор» — 1:1 (0:1) Голы: Бергсон, 23 — с пенальти (0:1). Соболев, 71 (1:1)«Спартак»: Свинов (Максименко, 46), Литвинов, Гапонов, Айртон, Кофрие, Умяров, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Пруцев (Мартинс, 55), Соболев

«Спартак» провел третий товарищеский матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли. И все три встречи завершились вничью.

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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Борацом» (0:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Товарищеские матчи. Клубы «Арсенал Т» (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 0:0 «Арсенал Т»: Коченков, Смольников, Сокол, Бьорнстрем, Ткачев (Хабибов, 46), Гулиев, Костадинов, Чаушич (Кайнов, 79), К.Кангва, Марков (Луценко, 46), Э.КангваПредупреждение: Костадинов, 25

Ранее на сборах тульская команда сыграла вничью с «Нови Пазаром» (1:1) и «Кисвардой» (2:2), а также потерпела поражение от «Сегеда» (1:2). Следующую товарищескую игру «Арсенал» проведет 12 февраля с «Раннерсом».

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Подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Товарищеские матчи. Клубы «Химки» — «Рубин» — 0:0 «Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Волков, Жирков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Главчич«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев, 61), Бегич, Уремович (Тесленко, 46), Зуев (Ломовицкий, 46), Мусаев, Самошников (Суриков, 46), Дрейер (Савицкий, 61), Хван Ин Бом (Стрельник, 46), Хакшабанович (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 46)Предупреждение: Мусаев, 54

Ранее на сборах подмосковная команда победила «Раднички» (1:0), проиграла «Динамо Ческе-Будеевице» (2:4) и сыграла вничью с «Баником» (1:1). Казанцы сыграли вничью с «Вислой Плоцк»(0:0) и «Факелом» (4:4).

Следующий товарищеский матч «Химки» проведут 8 февраля с «Кайратом», а «Рубин» — в тот же день с «Динамо Батуми».